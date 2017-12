Costa diz ter apoio do PMDB para permanecer no Ministério O ministro das Comunicações, Hélio Costa, afirmou na tarde desta quarta-feira que tem o apoio do seu partido, o PMDB, para permanecer no cargo. "Se o presidente confirmar o PMDB no Ministério das Comunicações, o candidato do PMDB a permanecer no cargo é o ministro Hélio Costa", disse o próprio. Costa relatou ter conversado "amplamente" com líderes do partido e disse que "não há o menor problema" para sua permanência. "Eu tenho, certamente, o apoio dos meus companheiros, notadamente do Senado, para minha recondução", disse Costa. "Mas essa é uma decisão exclusiva do presidente da República, e eu não vou me antecipar às decisões do presidente", acrescentou. O ministro lembrou que, até o momento, não existe "nenhum pronunciamento" (do presidente Luiz Inácio Lula da Silva) confirmando nome de algum ministro. Disse que Lula deixou bem claro que só em meados de fevereiro vai se manifestar sobre o assunto. "E eu vou aguardá-lo." O ministro das Comunicações já havia manifestado desejo de permanecer no cargo para levar adiante, no governo, projetos de inclusão digital.