Costa: denúncias sobre Dirceu precisam ser depuradas

"Até porque, no projeto de banda larga que nós fizemos no Ministério, eu imagino que não tenha uma única vez sido citada a empresa Telebrás. Então, não é da nossa competência", disse o ministro, depois de participar de cerimônia de apresentação do novo procurador-geral da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), Marcelo Bechara.

Hélio Costa avaliou que a denúncia não deverá atrapalhar a implantação do Plano Nacional de Banda Larga. Segundo ele, está havendo muita especulação. Ele disse esperar que a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) possa atuar firme nesta questão para investigar as sucessivas altas que as ações da Telebrás vêm tendo na Bolsa de Valores.

"Todos nós sabemos que, até agora, não existe absolutamente nenhuma informação oficial sobre qualquer participação governamental envolvendo a empresa Telebrás", disse o ministro, acrescentando que, no dia 11 de fevereiro, a Telebrás fez um comunicado oficial à CVM dizendo que a sua eventual participação não foi informada oficialmente pelo governo. "Da mesma forma, o Ministério das Comunicações não pode adiantar qualquer procedimento que envolva a empresa, porque nós não tivemos informação oficial de qualquer participação", disse.