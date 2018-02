Costa chega acompanhado de 3 advogados à sede da PF

O processo que investiga o ex-diretor e suas relações com o doleiro Alberto Youssef, preso desde março durante a Operação Lava Jato, foi reencaminhado ontem para a 13ª Vara, após análise do Supremo Tribunal Federal. O juiz responsável pelo caso, Sérgio Moro, já agendou três audiências para dar prosseguimento às investigações do caso.

Costa chegou à sede da Superintendência da PF no Rio acompanhado dos advogados, que não falaram com a imprensa. Ele será conduzido a Curitiba, mas ainda não há confirmação do horário ou se a transferência será com avião da corporação.