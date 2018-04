Costa ameaça tirar do ar canais extras da Cultura O ministro das Comunicações, Hélio Costa, afirmou ontem que poderá tirar do ar a multiprogramação da TV Cultura por descumprimento da norma que concedeu só às emissoras públicas federais a possibilidade de transmitir vários canais simultaneamente pelo sistema digital. "Pedimos à Anatel para lavrar um auto de infração e tão logo este auto chegue a mim, a Anatel vai, com a Polícia Federal, lacrar os transmissores", disse Costa. Segundo ele, a programação principal da Cultura não seria afetada.