Coser mantém mesmo time no secretariado O prefeito de Vitória, João Coser (PT), foi reconduzido ontem ao cargo em cerimônia realizada na Câmara. Reeleito no primeiro turno das eleições com 65% dos votos, Coser iniciou o segundo mandato com poucas mudanças no governo. A novidade da posse foi a troca de vice-prefeitos. O antigo vice, Sebastião Balarini (PSB), deu lugar a Tião Barbosa (PMDB), indicado para a chapa de Coser pelo governador do Espírito Santo, Paulo Hartung (PMDB).