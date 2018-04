Coser, do PT, tem reeleição fácil no 1º turno em Vitória O prefeito João Coser (PT) foi reeleito ontem em Vitória (ES), numa apuração sem surpresas. Desde o início da campanha, as pesquisas apontaram a vitória de Coser no primeiro turno. Com 100% das urnas apuradas pouco antes das 19h, Coser obteve 119.623 votos, 65,03% dos votos válidos. O segundo colocado, Luciano Rezende (PPS), recebeu 31,77% dos votos válidos. Bernardo Teteco (PRTB) teve 1,95%, Carlão (PSOL), 1,10% e Avelar (PCO), 0,15%. Para alcançar a vitória, Coser teve o apoio do governador capixaba, Paulo Hartung (PMDB), que não participou ativamente da campanha, mas indicou o vice na chapa de Coser. O prefeito fez campanha ressaltando o apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e recebeu a visita de ministros como Dilma Rousseff (Casa Civil) e Tarso Genro (Justiça). O resultado posiciona Coser como mais um nome à sucessão de Hartung e dá a largada para a corrida entre petistas e tucanos pela companhia do PMDB do governador em 2010. Hartung, reeeleito com 77% dos votos em 2006, deve disputar o Senado em 2010. A reeleição de Coser aproxima mais os petistas de Hartung, que tentou sem sucesso unir petistas e tucanos. O desempenho de Coser com o apoio do governador provocou uma crise no PSDB, que indicou o vice na chapa de Rezende, mas não conseguiu viabilizar o candidato do PPS. Assim como o PT, o PSDB também integra a base do governador, mas não admite uma composição em 2010 que envolva o PT.