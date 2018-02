Cortes no Orçamento do Judiciário prejudicariam União

Após a reunião em que os presidentes dos tribunais superiores conversaram com a presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Ellen Gracie, sobre os cortes que deverão ser feitos no Orçamento do Poder Judiciário, a ministra fez declaração enviando um recado ao governo federal. Gracie avisou que cortes no orçamento do Judiciário podem acabar prejudicando a arrecadação de recursos pela União. "No caso da Justiça Federal, os ministros entendem que cortes aleatórios podem prejudicar a prestação de serviços e causar prejuízos à União, uma vez que esses segmentos, por meio da cobrança da dívida ativa, arrecadam mais do que custam ao Tesouro", afirmou a presidente do Supremo, por intermédio da sua assessoria. Serão cortados R$ 20 bilhões do Orçamento de 2008 para compensar o fim da CPMF. Durou 40 minutos a reunião da presidente do STF com os presidentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Raphael de Barros Monteiro Filho, e do Tribunal Superior do Trabalho (TST), Rider Nogueira de Brito, e com o vice-presidente do Superior Tribunal Militar (STM), José Coelho Ferreira. Eles trataram da questão dos cortes, mas o encontro terminou sem o anúncio de uma proposta concreta. Caberá a cada tribunal, por recomendação de Ellen Gracie, definir quais projetos podem ser adiados ou sofrer contingenciamentos. Nenhum dos cortes poderá prejudicar o atendimento à população nem a prestação dos serviços da Justiça. As informações sobre a reunião serão encaminhadas à Comissão Mista de Orçamento até o próximo dia 31.