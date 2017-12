Cortes não afetam reajuste para deputados, diz Chinaglia O presidente da Câmara, deputado Arlindo Chinaglia (PT-SP), afirmou nesta quinta-feira, 22, que o bloqueio de verbas do Poder Legislativo pelo governo não vai afetar o aumento salarial dos parlamentares. "A reposição das perdas da inflação já era para ter acontecido no fim da legislatura passada. Portanto, eu avalio que há previsão orçamentária", afirmou Chinaglia, em entrevista. O Congresso discute um aumento de salário dos deputados e senadores, dos atuais em R$ 12.847,20, para R$ 16.250,42, o que representará praticamente 28% de reajuste, referente ao IPCA de quatro anos. Uma das possibilidades, de acordo com o deputado, é a de que haja um remanejamento de verbas no Orçamento da Câmara, para arcar com reajuste salarial dos deputados. De acordo com Chinaglia, qualquer que seja a decisão final sobre o reajuste dos parlamentares, será feita de forma transparente, com os votos do plenário. Nesta quinta, o reajuste já foi aprovado na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara. Sem obras O presidente da Câmara admitiu que o bloqueio da verba poderá afetar obras previstas para a Câmara. "O maior problema, aqui, é o espaço físico, entre outros. Portanto, cogito fazer ou construções ou reformas, e isso (o bloqueio de verba) pode afetar. Mas não tive condições objetivas de fazer essa análise ainda", disse o deputado.