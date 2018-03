Corte reflete 'irresponsabilidade' de 2010, diz ACM Neto

Ele afirmou que a presidente Dilma Rousseff é continuidade do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e, portanto, tem responsabilidade solidária com os gastos. "Concederam o que podia e o que não podia por causa da eleição e agora tiveram de ajustar as contas".

O líder do DEM está prevendo reação dos aliados do governo na votação do salário mínimo com os cortes efetuados nas emendas parlamentares. "Se de R$ 21 bilhões de emendas foram contingenciados R$ 18 bilhões, é impossível que não haja uma reação da base do governo e que não contamine a votação do salário mínimo. Isso é bom para a oposição, porque nos dá um bom espaço para buscar apoio da base do governo para um aumento maior", afirmou ACM Neto.

O líder do PPS na Câmara, deputado Rubens Bueno (PR), criticou o fato de o governo ter mantido os 22 mil cargos de nomeação política, mas ter suspendido as nomeações dos aprovados em concurso público em diversas áreas. Segundo o parlamentar, são cerca de 40 mil aprovados em concursos para diversas áreas da administração federal. "Mais uma vez o governo do PT adota a seguinte prática: para a companheirada tudo, para o servidor público, para a carreira de Estado, nada", disse o líder.