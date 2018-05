Corte no Orçamento é resultado de mau gasto, diz Serra O pré-candidato à Presidência da República pelo PSDB, José Serra, atribuiu hoje o corte anunciado pelo governo federal nos gastos públicos ao mau gasto de recursos públicos. "O uso do dinheiro de impostos é tão distorcido que agora, a seis meses do final do ano, a União está cortando gastos na saúde", criticou.