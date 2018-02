Corte no Orçamento deve ser reduzido quase à metade Os relatores do Orçamento de 2008 encontraram mais R$ 9,5 bilhões em receitas e reduziram praticamente pela metade, de R$ 20 bilhões para R$ 12 bilhões, a necessidade de cortes no Orçamento para compensar a perda da Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF). O valor definitivo dos cortes deverá ser divulgado amanhã pelo relator-geral, deputado José Pimentel (PT-CE), explicitando a cota de sacrifício de cada um dos poderes. Na prática, o próprio relator já cortou R$ 3,8 bilhões da proposta orçamentária recebida do Executivo e remanejou os recursos para emendas parlamentares. No total, já foram distribuídos R$ 12,1 bilhões para emendas. Dessa forma, para fechar a conta, faltaria cortar apenas mais R$ 8,3 bilhões, se novos pedidos de parlamentares não forem acrescentados ao Orçamento.