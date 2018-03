Corte no Orçamento atinge emendas de parlamentares O ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, admitiu hoje que o corte nas despesas do Orçamento atinge as emendas dos parlamentares, mas ressaltou que o governo deixou margem na reprogramação orçamentária para iniciar o atendimento de parte das emendas individuais. As negociações para a liberação dessas emendas serão feitas pelo ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha.