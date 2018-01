Corte lista pendências do Estado brasileiro sobre Araguaia

RIO - Quatro anos após o julgamento da ação sobre a Guerrilha do Araguaia, a Corte Interamericana de Direitos Humanos elaborou resolução em que lista ações que não foram cumpridas pelo Estado brasileiro desde o fim do julgamento, em dezembro de 2010. O Centro pela Justiça e Direito Internacional (Cejil), autor da ação, e o Grupo Tortura Nunca Mais e a Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos, coautores, listaram os principais pontos.

Diretora executiva do Cejil, Beatriz Affonso, explicou que a resolução discorre sobre o fato de o governo não ter levado em conta a determinação da Corte de que a Lei de Anistia "não pode ser um obstáculo para investigar, denunciar, processar e responsabilizar os atores envolvidos nos graves crimes de direitos humanos" cometidos durante a "ditadura civil-militar-empresarial". Para cortes internacionais, tais crimes são considerados de lesa humanidade, portanto imprescritíveis.

O segundo ponto é referente às responsabilidades penais. Até hoje, o Ministério Público Federal (MPF) apresentou oito ações judiciais sobre desaparecidos (há, pelo menos, 69 guerrilheiros sumidos no Araguaia) e apenas uma chegou à fase de instrução processual. As demais foram suspensas.

"A Comissão valorou a atuação do Ministério Público Federal, mas observou que estes primeiros passos do Estado estão sendo obstaculizados desde o primeiro momento por parte das autoridades chamadas a julgar e eventualmente impor as sanções. Entre os obstáculos que enfrentam estas ações ao chegar ao conhecimento do Poder Judiciário, a Comissão referiu-se à prescrição, à continuidade da interpretação errônea do alcance da Lei de Anistia e, em particular, a uma incompreensão do alcance e dos efeitos da Sentença desta Corte", diz o documento.

O terceiro ponto é a realização de buscas, localização e identificação dos desaparecidos para que os familiares e toda a sociedade possam conhecer a verdade sobre o que aconteceu no Araguaia. Até o momento, segundo o Grupo Tortura Nunca Mais, foram gastos R$ 10 milhões, em 23 expedições conduzidas por militares e apenas duas pessoas foram identificadas.

"Embora a Corte verifique a disposição do Estado de realizar os esforços técnicos, institucionais e orçamentários necessários para dar cumprimento a esta medida de reparação, destaca que, transcorridos três anos e onze meses desde a emissão da Sentença, não há resultados concretos que apontem para a determinação do paradeiro ou localização dos restos das vítimas do presente caso."

Outro item importante da resolução fala sobre a tipificação do crime de desaparecimento forçado e julgamento efetivo, que foi aprovado pelo poder Legislativo, mas ainda não foi promulgado pela presidente Dilma Rousseff (PT). "É muito importante que o Estado possa ter a tipificação (do crime) porque temos até os dias de hoje graves violações de direitos humanos e desaparecimento forçado no País", observou Beatriz.

A resolução da Corte também cita a existência da Comissão da Verdade, uma das exigências cumpridas pelo Estado brasileiro, como "um mecanismo importante, entre outros aspectos, para cumprir a obrigação do Estado de garantir o direito de conhecer a verdade sobre o ocorrido", e porque "pode contribuir para a construção e preservação da memória histórica, o esclarecimento de fatos e a determinação de responsabilidades institucionais, sociais e políticas".

Segundo a resolução, o governo brasileiro tem até março para apresentar documento que indique todas as medidas adotadas pelo Estado brasileiro para o cumprimento da sentença proferida pela Corte em 2010. A Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República (SDH-PR) ainda não respondeu às perguntas feitas pela reportagem.

Ações definidas na sentença proferida em 2010 que ainda estão pendentes: