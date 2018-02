Corte Interamericana inicia julgamento sobre Araguaia

Em dois dias de audiência serão ouvidas testemunhas dos familiares e do Estado brasileiro. No primeiro grupo aparece Laura Petit, que teve três irmãos mortos na guerrilha. No lado da defesa figura, entre outros, o nome de Sepúlveda Pertence, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF). Ele deverá falar sobre as ações de reparação já desenvolvidas pelo Estado. O resultado do julgamento deverá ser anunciado, provavelmente, em novembro. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.