Corte do STJ se reúne para discutir prisão de Arruda Começou nesta tarde, no Superior Tribunal de Justiça (STJ), a reunião da Corte Especial que discute o despacho do ministro Fernando Gonçalves, que determina a prisão do governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda (ex-DEM), e de mais cinco pessoas, pela tentativa de corromper testemunhas e obstruir a Justiça no processo que investiga esquema de corrupção, desmantelado pela Operação Caixa de Pandora.