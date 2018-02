Corrupção é o maior problema do País para os brasileiros, indica pesquisa

São Paulo - Pesquisa Datafolha publicada neste domingo pelo jornal Folha de S.Paulo aponta que a corrupção é vista como o maior problema no País. Segundo o levantamento, o tema é o principal objeto de preocupação para 34% dos entrevistados. A pesquisa foi realizada na mesma semana da prisão do senador Delcídio Amaral (PT-MS), do banqueiro André Esteves e do pecuarista José Carlos Bumlai pela Polícia Federal no âmbito da Operação Lava Jato.

O Datafolha indica ainda que 16% dos brasileiros acreditam que o principal problema é a saúde. Em seguida, aparece a questão do desemprego, com 10%. Educação e violência figuram com 8% no ranking de temas levantados pelos entrevistados. Economia foi apontado por 6%.

O desemprego foi a maior preocupação dos entrevistados de 1996 a 2002, superado em seguida por violência e saúde. O instituto ouviu 3.541 pessoas nos dias 25 e 26. A margem de erro do levantamento é de dois pontos porcentuais.

A pesquisa também indica que a reprovação à gestão da presidente Dilma Rousseff caiu de 71% em agosto para 67%. Quase metade dos entrevistados (47%) afirmou ainda que não votaria no ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva de nenhuma forma em 2018. Aécio tem 24% de rejeição, o vice Michel Temer, 22%, Alckmin e Marina, 17%.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Na simulação para a eleição para a presidência da República, o senador Aécio Neves (PSDB) lidera com 31% (ante 35% em junho); Marina Silva (Rede) fica com 21% (ante 18%), empatada com Lula (22%, frente a 25% ).