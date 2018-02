Corrupção ameaça democracia, alerta CNBB

?A corrupção trai a justiça e a ética social, compromete o funcionamento do Estado, decepciona e afasta o povo da participação política, levando-o ao desprezo, perplexidade, cansaço, revolta e ao descrédito generalizado, não somente pelos políticos, mas também pelas instituições públicas?, diz a nota. Os bispos também observam que o desvio de recursos enfraquece as políticas sociais. ?A corrupção aumenta o fosso das desigualdades sociais, como também a miséria, a fome e a pobreza.? As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.