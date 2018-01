Correntes do PT pedem saída de Mercadante da Casa Civil

Correntes da esquerda petista devem apresentar nesta quinta-feira, na reunião da Executiva Nacional do partido, um texto que pede mudanças imediatas na política econômica e na condução política do governo federal.

Nas entrelinhas, o texto representa um pedido para que a presidente Dilma Rousseff demita os ministros da Casa Civil, Aloizio Mercadante, e da Fazenda, Joaquim Levy.

Quem articula apoio ao texto é a corrente Mensagem ao Partido, a segunda maior do PT - que busca apoio de grupos menores como o Avante, EPS e setores da corrente majoritária Construindo um Novo Brasil (CNB), ligados ao movimento sindical e que estão descontentes com o pacote de ajuste fiscal anunciado pelo governo.

Fora. No PT, Mercadante é visto como carta fora do baralho. O partido debita na conta do ministro a vulnerabilidade política de Dilma no Congresso e calculam que o anúncio de sua saída deve ser feito até terça-feira, quando a presidente deve revelar os cortes no ministério e a nova configuração do governo.