Correligionário de Itamar diz que Serra foi "elegante" O deputado Custódio de Matos (PSDB-MG) disse que foi importante o ministro da Saúde, José Serra, fazer uma referência ao governador de Minas Gerais, Itamar Franco, no discurso do lançamento de sua candidatura à Presidência da República. Ele disse que a lembrança de que o presidente Fernando Henrique Cardoso foi levado ao Ministério da Fazenda por Itamar foi uma "distinção elegante". Ele disse que não sabe se este gesto poderá ter conseqüências no sentido de uma eventual chapa Serra-Itamar, como tem sido sugerido por alguns empresários. Ele avaliou, no entanto, que Serra agiu certo, porque uma candidatura majoritária precisa agregar o maior apoio possível. A filha do ex-governador Mário Covas, Renata Covas, disse que o lançamento da pré-candidatura do ministro José Serra foi o início "de uma campanha vitoriosa" do ministro à Presidência da República. "Perdeu quem apostou em uma divisão do PSDB", disse. Renata Covas disse ainda que, "com certeza, sem a menor sombra de dúvida" seu pai também teria seguido o caminho de apoiar a candidatura de José Serra. "Eu tive um bom professor e fui uma boa aluna. Fidelidade partidária da minha família não é discurso, é prática", disse. "Faço votos para a formalização de uma aliança ainda no primeiro turno?, afirmou, ainda. ?No segundo turno, com certeza, haverá uma aliança". O presidente da Câmara, Aécio Neves (PSDB-MG), declarou, ao deixar o Congresso Nacional, que o discurse Serra foi bom e objetivo. "A largada está dada, e agora a disputa eleitoral se eleva, deixamos de tratar questões pessoais e simpatias para discutir projetos e idéias", afirmou Neves. Com relação à disposição de José Serra de dialogar com os outros partidos da base governista, Aécio Neves disse que sempre defendeu a aproximação dos tucanos com o PMDB, mas que não sabe como essa união pode acontecer. Para Neves, o importante é que os partidos da base aliada continuem trabalhando em conjunto.