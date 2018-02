Correios vendem 240 mil selos em homenagem a Lula Em menos de duas semanas, a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) vendeu 239.879 unidades do selo em homenagem ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Foram 236.561 selos comercializados nas agências do dia 3 até ontem e 3.318 pela internet desde a última segunda-feira (10) até hoje. A imagem estampada no selo, que custa R$ 2, é a de um retrato de Lula tirado nos jardins do Palácio da Alvorada pelo fotógrafo oficial da Presidência, Ricardo Stuckert. A tiragem do selo comemorativo é de 900 mil exemplares.