Corregedoria vai investigar 121 obras irregulares A Corregedoria-Geral da União (CGU) vai entrar este ano na briga pela apuração das irregularidades apontadas pelo Tribunal de Contas da União (TCU) em 121 obras, de um total de 1.172 custeadas pelo governo federal. Para isso, instituirá um grupo de trabalho com especialistas para identificar o que há de errado e apurar as providências em curso. Instalado, o grupo terá 30 dias para apresentar recomendações a serem seguidas pelos ministérios cujas obras estão sob suspeição. A corregedora-geral, Anadyr de Mendonça Rodrigues, aguarda mais informações do Ministério do Trabalho para instituir outro grupo de trabalho. Este, para investigar desvios, em 17 Estados, na utilização do Fundo de Assistência ao Trabalho (FAT) no financiamento de programas de formação profissional. Normas - Anadyr poderá, após as conclusões dos dois grupos, determinar que as instituições de normas impeçam a repetição das irregularidades. Há casos de superfaturamento, como na BR-101 para o Mercosul, ou de desvios de recursos, como na construção de trens urbanos do Recife. O desvio de R$ 196,7 milhões na construção do Fórum Trabalhista de São Paulo, que é acompanhado pelo Ministério Público, está fora da lista da corregedoria da União. Mas a suspeita de "manobra fraudulenta na condução das obras" de ampliação do aeroporto de Salvador, apontada no parecer do TCU, vai ser apurada. As obras irregulares estão proibidas de receber recursos federais. "Neste critério estão aquelas em que houve desvio de R$ 10 e o caso do Fórum Trabalhista de São Paulo", disse Anadyr, apontando a complexidade do assunto e a falta de critérios objetivos para determinar o que é uma irregularidade grave - que impede a liberação de recursos - ou apenas indícios. "Temos conversado muito com o TCU sobre o assunto." A ampliação do aeroporto de Salvador causou polêmica na votação do Orçamento deste ano no Congresso. O governador da Bahia, César Borges (PFL), e o deputado José Carlos Aleluia (PFL) alegam que o superfaturamento da empreiteira OAS deve-se a problemas de atrasos no andamento da obra, principalmente por estar sendo feita com o aeroporto em funcionamento. A obra foi orçada em R$ 120 milhões, mas os gastos somam R$ 167 milhões. O aumento de pelo menos R$ 13 milhões foi apontado como irregular pelo TCU. Condição - O Congresso recusou-se a aprovar uma verba de R$ 43 milhões para o prosseguimento da ampliação do aeroporto até que as irregularidades sejam sanadas e atestadas pelo TCU. Anadyr avalia que "obra parada também dá prejuízo", mas espera a formação do grupo de trabalho para dar seu parecer. O grupo de trabalho sobre o FAT será instituído, segundo ela, por causa da amplitude das denúncias. O combate às fraudes constatadas desde 1999 já apresentou alguns resultados e o TCU realizou auditorias no Plano Nacional de Qualificação do Trabalhador (Planfor). Entre os casos mais graves, o ex-secretário do Trabalho do Distrito Federal Wigberto Tartuce chegou a ser condenado pelo TCU a ressarcir os cofres públicos. Ele foi acusado de uso irregular dos recursos e de favorecimento político pessoal na distribuição das verbas em 1999. Uma das fraudes enfrentadas pelo Planfor é a realização de cursos fantasmas em que autoridades estaduais e municipais receberam os recursos por número de aluno matriculado, quando, na maioria das vezes, apenas 50% o freqüentaram. O Ministro do Trabalho, Francisco Dornelles, já encaminhou à CGU informações sobre as providências tomadas para coibir as fraudes.