Corregedoria retoma inspeção no TJ de São Paulo Força tarefa da Corregedoria Nacional da Justiça vai retomar a inspeção no Tribunal de Justiça de São Paulo, maior corte estadual do País, com 353 desembargadores. A ministra corregedora Eliana Calmon escalou 4 juízes auxiliares e 28 servidores para a jornada no TJ paulista, a partir de 6 de agosto.