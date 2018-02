Corregedoria do Senado vai abrir processo contra Lobão Filho

A Corregedoria Geral do Senado vai abrir processo contra o senador Edson Lobão Filho (DEM-MA), que tomou posse no Senado no dia 30 de janeiro, segundo informou o gabinete de Romeu Tuma (PTB-SP) ao estadao.com.br. Lobinho é suplente de seu pai, Edson Lobão, nomeado o novo ministro de Minas e Energia pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva no mês passado. O novo senador assumiu sob suspeita de envolvimento em irregularidades. Ele é acusado de sonegação de impostos. Porém, a posse de Lobão Filho é possível porque, pelas normas do Congresso, não são impeditivas acusações referentes a atos anteriores à posse no mandato de senador. Convidado a se retirar do DEM, o Edinho recebeu sinal verde para se filiar ao PTB. O convite foi feito pelo presidente do diretório petebista no Maranhão, deputado Pedro Fernandes, e avalizado pelo presidente nacional do partido, Roberto Jefferson. Igual aceno foi dirigido, também, à mãe de Edinho, deputada Nice Lobão (DEM-MA).