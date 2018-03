Corregedoria da PF abre investigação contra Protógenes

Segundo a corporação, o delegado também teria incitado plateia, em evento do Movimento Terra, Trabalho e Liberdade, em São Paulo, no dia 15 de março do ano passado, ao proferir a frase "ocupar fazenda de banqueiro bandido é dever do povo brasileiro". A PF vê na conduta de Protógenes transgressão disciplinar tipificada na Lei 4.878/65, que dispõe sobre o regime jurídico dos federais - "trabalhar mal, intencionalmente ou por negligência" e "praticar ato que importe em escândalo ou que concorra para comprometer a função policial". As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.