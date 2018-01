Corregedoria arquiva processo contra Eduardo Jorge A Corregedoria-Geral da União, órgão ligado à Presidência da República, arquivou nesta quinta-feira denúncia contra o ex-secretário-geral da Presidência Eduardo Jorge Caldas Pereira. Seu nome foi incluído no processo a partir de notícias publicadas pela imprensa em abril do ano passado, em que o ex-secretário-geral era acusado de ter influenciado decisões de fundos de pensão. Em novembro, a Corregedoria-Geral arquivou 15 processos contra o ex-secretário-geral, que agora é objeto apenas de uma investigação no âmbito do órgão da Presidência chefiado pela ministra-corregedora Anadyr Mendonça. Nota divulgada pela Corregedoria-Geral informou que os dados obtidos na investigação relativa aos fundos de pensão não comprovam as denúncias nem apontam a necessidade de mais apurações. O processo, no entanto, terá continuidade para averiguação das acusações de que a Caixa Econômica Federal teria descumprido normas da Superintendência de Seguros Privados, o que não envolve Eduardo Jorge. As denúncias publicadas pela imprensa davam conta de que o ex-secretário-geral ?teria pressionado o Funcef (fundo de pensão dos funcionários da Caixa) a participar de consórcio formado em 1996 com a Previ (fundo de pensão dos funcionários do Banco do Brasil) para adquirir ações da Ferronorte?. Além disso, segundo as denúncias, Eduardo Jorge teria indicado o presidente da Sasse (seguradora da Caixa) para dominar e influenciar o mercado imobiliário. A Corregedoria-Geral da União divulgou que o surgimento de fatos novos pode levar à reabertura do processo. Em novembro, Anadyr arquivou 15 processos contra Eduardo Jorge. Todos continham acusações de irregularidades tendo por base o noticiário jornalístico. Basicamente tratavam de suposto envolvimento do ex-secretário-geral no desvio de recursos da construção do edifício-sede do Fórum Trabalhista de São Paulo (TRT-SP) e em empréstimos subsidiados pelo Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). O único processo ainda em tramitação na Corregedoria-Geral com denúncias contra Eduardo Jorge trata de sua suposta participação para assegurar o pagamento de indenização a uma empresa privada pelo Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (DNER).