Corregedor recomenda censura verbal à deputada dançarina O presidente da Câmara, deputado Aldo Rebelo (PCdoB-SP), recebeu nesta terça-feira o parecer do corregedor da Casa, Ciro Nogueira (PP-PI), propondo censura verbal à deputada Ângela Guadagnin (PT-SP) por ter ela dançado no plenário da Câmara em comemoração à absolvição do deputado João Magno (PT-MG), que reconheceu ter usado de caixa 2 em duas campanhas eleitorais. Esse tipo de punição proposta, segundo o Regimento da Câmara, é aplicado pelo presidente da Casa sem a necessidade de concordância dos demais integrantes da Mesa. Também nesse caso, o processo não segue para o Conselho de Ética, a quem cabe analisar pedidos de cassação, suspensão de mandato e suspensão das prerrogativas regimentais. A censura à deputada deverá ser feita no próprio gabinete de Aldo Rebelo e, assim que Guadagnin receber a censura verbal, ela poderá reassumir sua vaga no Conselho de Ética, de onde foi afastada por decisão do presidente do colegiado, Ricardo Izar (PTB-SP). Ao propor a censura, o corregedor concluiu que a conduta de Guadagnin foi inadequada, ferindo a imagem da Casa. Depois que Guadagnin comemorou no plenário, executando o que ficou conhecido como "dança da pizza", a Corregedoria da Câmara recebeu três pedidos de abertura de investigação contra a deputada. Além do próprio presidente da Câmara, o deputado Jair Bolsonaro (PP-RJ) e o presidente do PPS, deputado Roberto Freire (PE), pediram a apuração do episódio. Guadagnin atuou no conselho como ativa defensora de deputados acusados de envolvimento no esquema de mensalão que foram processados pelo colegiado.