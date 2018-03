Corregedor nacional discute grampo com operadoras O corregedor nacional de Justiça, Gilson Dipp, discutiu ontem com representantes de operadoras de telefonia formas de tentar tornar mais seguras as quebras de sigilo ordenadas pela Justiça e evitar o grampo ilegal. Dipp integra o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que decidiu tomar providências após terem sido descobertas falsificações em quebras de sigilos em São Paulo, em que foram indiciadas 16 pessoas. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.