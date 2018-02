Corregedor-geral suspende inserção do DEM na Bahia A pedido do PT, o corregedor-geral eleitoral, Aldir Passarinho, suspendeu hoje a veiculação de inserções do Democratas na Bahia. Na representação protocolada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o PT sustentou que o DEM e o candidato à Presidência da República apoiado pelo partido, José Serra (PSDB), teriam usado o espaço reservado à propaganda partidária para fazer propaganda eleitoral.