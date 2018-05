Corregedor do caso Protógenes assume a PF de AL O delegado Amaro Vieira Ferreira foi empossado hoje como o novo superintendente da Polícia Federal de Alagoas. Em seu discurso, Amaro prometeu aperfeiçoar os trabalhos do Serviço de Inteligência e da Corregedoria da PF de Alagoas. Ele substitui o delegado José Pinto de Luna, que na última sexta-feira assinou a ficha de filiação do PT de Alagoas, partido pelo qual pretende ser candidato a senador nas eleições de 2010.