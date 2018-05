Corregedor diz que há indícios contra procurador do DF O corregedor-geral do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), Sandro Neis, adiantou, no relatório que está lendo nesta tarde sobre a suspeita de faltas disciplinares contra o procurador-geral de Justiça do Distrito Federal, Leonardo Bandarra, e a promotora Deborah Guerner, que há elementos suficientes que justificam instauração de um processo administrativo disciplinar contra os representantes do Ministério Público do DF.