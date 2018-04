Corregedor determina suspensão de propaganda tucana Dois dias após a divulgação de pesquisa que mostra a candidata petista, Dilma Rousseff, à frente do tucano José Serra, o PSDB sofreu hoje um revés no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O corregedor-geral eleitoral, Aldir Passarinho Junior, determinou a suspensão de uma propaganda que o partido vinha veiculando na televisão. Para Passarinho, a inserção, transmitida pela primeira vez no dia 22, fazia propaganda antecipada de Serra.