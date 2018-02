Corregedor desiste de abrir investigação contra Eduardo Suplicy

O corregedor-geral do Senado, senador Romeu Tuma (PTB-SP), desistiu de abrir investigação contra o senador Eduardo Suplicy (PT-SP), que, na quarta-feira, desfilou pelos corredores do Senado trajando uma sunga vermelha por cima da calça social. A brincadeira atendeu a um pedido da apresentadora da Rede TV! Sabrina Sato, que disse ao parlamentar que ele ficaria parecido com o "Super-Homem" se vestisse a indumentária. Suplicy foi alvo de críticas entre os senadores que o acusaram de quebrar o decoro parlamentar.

Ao final da investigação, Tuma pretendia advertir Suplicy sobre a má repercussão do fato. Hoje, no entanto, o corregedor anunciou que irá apenas produzir um relatório sobre "como se comportar em entrevistas a programas de humor" e distribuí-lo aos senadores. "Este episódio serviu de alerta de que tem coisas que a gente deve aceitar e outras não", disse Tuma.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A cena na qual Suplicy desfila pelo Senado com a sunga vermelha não foi exibida pelo programa Pânico na TV!, que foi ao ar ontem à noite. Em nota à imprensa, o senador informou que conversou com os produtores do programa e pediu que a cena fosse cortada da reportagem.

Na avaliação de Tuma, o Senado está em processo de restabelecimento da imagem perante a opinião pública e abrir investigação contra Suplicy neste momento "causaria um problema maior". "Ele tomou as providências para evitar que a cena fosse exibida, também me telefonou no sábado para explicar o ocorrido, as informações foram confirmadas pela Sabrina Sato. Então, eu achei melhor não dar corda para isto e evitar que o senador seja levado ao Conselho de Ética."