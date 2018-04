Corregedor cria comissão para investigar Edmar O corregedor da Câmara, deputado Antonio Carlos Magalhães Neto (DEM-BA), decidiu hoje criar uma comissão de sindicância para investigar supostas irregularidades cometidas pelo deputado Edmar Moreira (sem partido-MG). Em fevereiro, Moreira, que ficou conhecido por ter um castelo avaliado em R$ 25 milhões, renunciou ao cargo de corregedor em meio às denúncias de uso irregular da verba indenizatória. Além de ACM Neto, a comissão será composta por quatro deputados, todos convidados pelo deputado do DEM e integrantes da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Casa. Foram escalados para integrar a comissão, que já teve sua primeira reunião de trabalho hoje mesmo, os deputados José Eduardo Martins Cardozo (PT-SP), Osmar Serraglio (PMDB-PR), Flávio Dino (PCdoB-MA) e Régis de Oliveira (PSC-RJ). ACM Neto justificou a criação da comissão de sindicância se respaldando no que chamou de "ineditismo" do caso. De acordo com o corregedor, é a primeira vez que o órgão vai analisar o caso específico de uso irregular de verba indenizatória. Moreira teria usado R$ 140 mil dos R$ 180 mil a que teria direito com gastos para sua segurança, apesar de ele próprio ser dono de uma empresa da área. "Não há nenhum precedente de mesma ordem. Qualquer decisão que se venha a tomar é melhor que se tenha um calço jurídico para que o parecer que o corregedor vai encaminhar à Mesa seja concreto e consistente", disse o corregedor. Moreira se recusa a dar entrevistas para esclarecer as dúvidas a respeito do uso da verba indenizatória.