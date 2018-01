Correção:Para Padilha, Câmara deve discutir caso Arruda

O ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse hoje que a Câmara Legislativa do Distrito Federal é a instância mais apropriada para resolver o impasse político, na capital federal, deflagrado com o chamado escândalo do mensalão de Brasília.

Em entrevista, Padilha disse que a Operação Caixa de Pandora, conduzida pela Polícia Federal, mostrou o aprimoramento do trabalho de investigação, com imagens fortes da operação em si, e não mais com pessoas algemadas, como era feito antes.

Questionado sobre a declaração do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de que as imagens de distribuição de dinheiro não falam por si, Padilha disse que o que o presidente defendeu foi a continuidade da apuração para se saber o que realmente aconteceu.

Para Padilha, o novo escândalo não evidenciará à população que todos os partidos são iguais. "Não é isso. O que vai ficar claro é que os mecanismos de apuração estão funcionando e muitas pessoas da sociedade que não eram pegas antes foram pegas. Isso também, reforça que é importante agora que o Congresso (Nacional) vote uma agenda positiva", afirmou.