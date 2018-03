Correção: Velório de Wallace Souza reúne mais de 6 mil

Mais de seis mil pessoas, segundo a Polícia Militar, passaram hoje pelo velório do corpo do ex-deputado estadual pelo PP Wallace Souza, que morreu ontem em São Paulo. O corpo foi levado a um ginásio de esportes, na zona leste de Manaus, reduto eleitoral do deputado mais votado no Amazonas nas últimas eleições. Pessoas com camisetas com a foto do deputado e os dizeres de "saudades eternas ao amigo injustiçado" estão sentadas na arquibancada, observando o caixão coberto com uma bandeira do Fluminense. O enterro será amanhã às 10 horas.

Hoje o filho do ex-deputado, Raphael Souza, que está preso desde março por associação ao tráfico de drogas e porte ilegal de armas de uso restrito, deverá ser levado ao local onde o pai está sendo velado. Souza foi cassado no ano passado, por quebra de decoro parlamentar, após ser acusado de comandar uma organização criminosa, da qual participariam seu filho Raphael e seus irmãos, o vereador Fausto Souza (PRTB) e o vice-prefeito de Manaus Carlos Souza (PP). Ainda no ano passado, ele teve prisão decretada acusado de suspeita de envolvimento em trama para assassinar a juíza federal Jaiza Fraxe. Souza também foi acusado de mandar matar adversários nos crimes de tráfico e apresentar em seu programa de televisão.