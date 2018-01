Correção: Tracuateua (PA) já tem novo prefeito

O Tribunal Regional Eleitoral do Pará informou hoje que Nelson Pinheiro da Silva, da coligação PT, PTB, PSDC, PSB e PT do B, venceu a eleição para a prefeitura da cidade de Tracuateua, cujo prefeito fora cassado em 2009 sob a acusação de abuso do poder econômico e compra de votos durante a sua eleição.

Nelson, que era então presidente da Câmara Municipal, assumiu a prefeitura interinamente à época, e decidiu concorrer nesta nova eleição, na qual obteve um total de 5.518 votos, representando 36,68% dos votos válidos.

O segundo colocado na eleição foi Tamires Cavalcante Melo (PMDB), com 4.913 votos. A cidade tem 19.567 eleitores, sendo que destes, 15.622 votaram hoje. O TRE registrou 85 votos brancos e 492 votos nulos. De acordo com a assessoria de imprensa do TRE-PA, Nelson deverá assumir o cargo já na próxima semana.