Correção: Telecom Italia teria ameaçado deixar Brasil A reportagem "Telecom Italia ameaçou deixar Brasil, mostra depoimento", divulgada ontem, contém um erro. O ex-ministro-chefe da Casa Civil, José Dirceu, não é citado nem investigado pela Polícia Federal na Operação Satiagraha, ao contrário do que foi publicado na matéria. Segue o texto novamente, sem o trecho incorreto: Marco Tronchetti Provera, ex-presidente da Telecom Italia (TI), revelou que deu um ultimato ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva: se as regras do setor fossem mudadas, ele retiraria a empresa do Brasil. "Encontrei Lula e disse: se a lei fosse modificada, nós venderíamos todos os nossos ativos no Brasil, declarando que se tratava de um País onde não há segurança jurídica, e que o maior investidor estrangeiro no País deixava o Brasil porque ele não era um País confiável". A ameaça contra Lula ocorreu em 2003, quando Provera dirigia a TI e a Pirelli - ele permanece à frente da Pirelli. Provera fez a revelação em seu depoimento à Justiça italiana durante as investigações da procuradoria da Milão sobre o esquema de espionagem montado pelo diretoria de segurança da TI contra políticos e empresários italianos e de outros países, entre os quais o sócio-fundador do Grupo Opportunity, Daniel Dantas, e a executiva Carla Cico, então presidente da Brasil Telecom. Na época, a TI era contra a mudança do Plano Geral de Outorgas (PGO), que impedia que uma mesma operadora fosse dona de mais de uma área de concessão de telefonia fixa. O sonho da Telecom Italia era poder operar telefonia celular e fixa em uma mesma área para poder concorrer com os espanhóis da Telefonica. As informações foram publicadas na edição de ontem do jornal O Estado de S. Paulo.