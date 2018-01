Correção: PF faz busca em endereços da Odebrecht

A Polícia Federal vasculhou nesta sexta-feira endereços da Odebrecht e de dois de seus executivos, Márcio Faria da Silva e Rogério Santos de Araújo. A ação faz parte da sétima fase da Operação Lava Jato, deflagrada hoje.

Executivos de várias empreiteiras do País são suspeitos de pagar propina a dirigentes da Petrobras em troca de contratos superfaturados em obras da estatal. Parte dos recursos do esquema era direcionada a partidos da base aliada do governo, entre eles PT e PMDB, segundo o inquérito.

O jornal O Estado de S. Paulo revelou hoje que a Justiça expediu mandado de prisão do vice-presidente da construtora Mendes Júnior, Sérgio Cunha Mendes, de um diretor da Iesa Óleo e Gás e fez busca e apreensão na sede da Camargo Corrêa, em São Paulo.