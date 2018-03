Correção: Paes visita comunidade no 1º dia de trabalho A nota enviada anteriormente contém um erro. O bairro correto visitado pelo prefeito do Rio, Eduardo Paes (PMDB), é Vila Kenedy e não Anchieta. Segue o texto corrigido: O novo prefeito do Rio, Eduardo Paes (PMDB), visitou hoje, no primeiro dia de trabalho, uma comunidade carente em Vila Kenedy, na zona oeste da capital fluminense. Paes prometeu ampliar a estação de tratamento de esgoto do bairro e afirmou que buscará uma série de financiamentos para aumentar a capacidade de investimentos da prefeitura. Ele tomou posse ontem, prometendo uma economia da ordem de R$ 1,3 bilhão. Já no gabinete do centro administrativo da Cidade Nova, Paes recebeu o presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Luiz Alberto Moreno, para a primeira reunião de trabalho. O novo prefeito do Rio e Moreno negociam um financiamento de US$ 300 milhões para a realização de obras de urbanização da terceira fase do programa Favela-Bairro em até 30 comunidades carentes da capital. "Vamos buscar todas as fontes de financiamento possíveis e imagináveis, externas, como o BID, ou internas, como os governos estadual e federal. Vamos fazer muita parceria, buscar muito financiamento para poder dar o máximo de serviços à população", disse Paes.