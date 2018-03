Correção: Marta entra com representação contra Kassab A nota enviada anteriormente contém um erro. É a coligação da candidatura de Marta Suplicy que entrou com a representação contra o prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, e não o PT. Segue o texto corrigido: A coligação da candidata do PT à Prefeitura de São Paulo, Marta Suplicy, entrou hoje com uma representação no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) contra o prefeito da capital paulista e candidato à reeleição, Gilberto Kassab (DEM). A coligação pede a apuração de um suposto abuso de poder político. Segundo denúncia do jornal Folha de S.Paulo, Kassab teria orientado subprefeitos a fazer uma "ação" nos locais em que acontecia a pesquisa de intenção de votos do Instituto Datafolha. O advogado da coligação "Uma nova atitude para São Paulo" (PT, PRB, PTN, PCdoB, PSB e PDT), Hélio Silveira, disse que a representação tem como base reportagens de jornais, que acusam o prefeito de tentar interferir no resultado da pesquisa usando servidores municipais. "Se a Justiça Eleitoral considerar a denúncia procedente, pode cassar o registro de candidatura de Kassab", afirmou Silveira. Kassab nega que a orientação dada aos subprefeitos tenha cunho eleitoral e argumenta que a "ação" sugerida era para evitar a atuação de seus opositores políticos que estariam tentando prejudicá-lo na pesquisa. Mas, para o advogado da coligação de Marta, a explicação do candidato do DEM é insuficiente. "Essa justificativa parece muito ruim. Se havia algum problema, ele deveria ter comunicado ao TRE", disse Silveira.