Correção: Maia diz que fala de Lula é 'desrespeitosa' A nota enviada anteriormente continha um erro. Rodrigo Maia disse que "se não fosse de manhã, acharia que ele (Lula) já estava descompensado" e não como informado. Segue a nota corrigida: O presidente do DEM, deputado Rodrigo Maia, não escondeu sua revolta com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que hoje pela manhã chamou o partido de "oportunista" por utilizar sua imagem em campanhas eleitorais nos municípios brasileiros. "Foi uma declaração muito desrespeitosa. Se não fosse de manhã, acharia que ele já estava descompensado", disse Maia. Em tom sarcástico, o presidente do DEM afirmou que prefere acreditar que a arrogância de Lula pela manhã foi causada por efeitos colaterais da altitude na viagem de avião até São Paulo. Mas, logo deixou o tom ameno de lado e endureceu o discurso. Segundo ele, o presidente não pode culpar a oposições pelos problemas de corrupção que rondam seu governo, que envolvem inclusive seu genro, Marcelo Sato. Hoje, reportagem de O Estado de S. Paulo informa que Sato caiu no grampo da Influenza, investigação da Polícia Federal sobre um suposto esquema de fraudes e lavagem de dinheiro no Porto de Itaguaí, em Santa Catarina. "Ele não pode culpar a oposição pelos problemas de corrupção. Não é nossa responsabilidade. É de cada um que aceito participar. O presidente não pode desviar o assunto", afirmou Maia.