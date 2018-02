Correção: José Alencar permanece internado em SP

O vice-presidente da República, José Alencar, de 78 anos, permanece internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, dando prosseguimento ao tratamento contra um câncer na região do abdômen e suboclusão intestinal. Não há previsão de alta, de acordo com a assessoria de imprensa do hospital.

Alencar está internado desde o dia 26 de outubro por causa do entupimento de parte do intestino (suboclusão intestinal) e reiniciou tratamento com quimioterapia no dia 29 do mesmo mês. O quadro de saúde é estável, segundo o hospital. A equipe médica que o acompanha é coordenada pelos médicos Raul Cutait, Paulo Hoff, Roberto Kalil e Paulo Ayroza Galvão.

O vice-presidente luta contra um câncer desde 1997 e já passou por 15 cirurgias. Em maio de 2009, Alencar viajou para os Estados Unidos para se submeter a um tratamento experimental contra a doença.