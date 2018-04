Correção: Jarbas critica 'MP da madrugada' A matéria enviada anteriormente tinha um erro de grafia no título. Segue novamente a nota, que estava correta: Parlamentares do governo e da oposição admitiram que foram "surpreendidos" e se disseram "espantados" com a edição da Medida Provisória 443. A MP causou nos oposicionistas irritação política e levou, principalmente os deputados, a dizer que o governo está "escondendo a verdade", governando com "dissimulação" e "desrespeito" ao Congresso. Mas foi um senador, Jarbas Vasconcelos (PMDB-PE), quem sintetizou melhor as críticas ao dizer que o governo havia inventado um novo tipo de medida provisória, a "MP da madrugada". Jarbas referia-se ao fato de o governo não ter feito nenhum tipo de anúncio prévio aos líderes partidários sobre a edição da MP. "Não pode mais acontecer de o Congresso ficar sabendo de uma MP pelos jornais", acrescentou o senador Demóstenes Torres (DEM-GO). A MP 443 foi enviada em segredo para a Imprensa Nacional, anteontem à noite, e publicada na edição do "Diário Oficial" da União de ontem - os parlamentares souberam da medida pelos portais de notícias na internet. A surpresa levou o Congresso a reagir negativamente à tramitação da MP que permite que o Banco do Brasil e a Caixa comprem e estatizem instituições financeiras privadas. Boa parte do clima de desconfiança foi gerado a partir da constatação de que o ministro da Fazenda, Guido Mantega, e o presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, passaram 6 horas e 19 minutos da terça-feira no plenário da Câmara, em um debate sobre a crise financeira mundial, e não falaram sobre a medida. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.