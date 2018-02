Correção: Ibope registra 2 pesquisas eleitorais no TSE

O Instituto Ibope registrou na Justiça Eleitoral duas pesquisas de intenção de voto para presidente da República, uma com aferição no Estado de São Paulo e outra, no Brasil inteiro. De acordo com registro no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a equipe do instituto está nas ruas desde ontem para entrevistar 1.806 eleitores no Estado paulista e 2.506 em todo o território nacional.

As sondagens foram contratadas pela Globo Comunicação e Participações e pelo jornal O Estado de S. Paulo. O resultado deverá ser divulgado na próxima terça-feira, dia 2 (estadual) e na quarta-feira, 3 (nacional). As pesquisas foram protocoladas sob o registro BR-00492/2014, no caso da pesquisa em São Paulo, e BR-00514/2014 na sondagem de abrangência nacional.