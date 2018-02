Correção: Gerdau fará parte de CDES do governo gaúcho A nota enviada na última sexta-feira (14/01) contém uma incorreção. O empresário que participa do conselho é André Bier Gerdau Johannpeter, diretor-presidente do Grupo Gerdau, e não o presidente do conselho de administração da empresa, Jorge Gerdau Johannpeter. Segue o texto corrigido: