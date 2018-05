Correção: Felix confirma presença em Comissão Mista A nota enviada anteriormente contém um erro. O ministro do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência (GSI), general Jorge Armando Felix, comparecerá na próxima terça-feira da reunião da Comissão Mista de Controle de Atividades de Inteligência, e não na CPI dos Grampos. Segue o texto corrigido: O ministro do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência (GSI), general Jorge Armando Felix, confirmou hoje a presença na reunião na próxima terça-feira da Comissão Mista de Controle de Atividades de Inteligência, que tem entre suas atribuições fiscalizar as atividades da Agência Brasileira de Inteligência (Abin). Em nota divulgada há pouco, a assessoria de imprensa do Gabinete de Segurança Institucional lembrou que as suspeitas de escutas clandestinas - no Supremo Tribunal Federal (STF) e no Senado - estão sendo investigadas por uma sindicância da Polícia Federal. "Cabe ressaltar que a Abin, órgão vinculado ao GSI, em razão de dispositivos legais, tem suas atividades voltadas exclusivamente para produção de conhecimentos relativos à segurança da sociedade e do Estado brasileiro", destacou a nota. "Desse modo, o GSI somente se pronunciará caso ocorram fatos novos." O general Jorge Felix já compareceu à CPI dos Grampos na terça-feira onde, segundo a nota do GSI, já prestou esclarecimentos sobre escutas telefônicas.