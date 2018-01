Correção: Dilma deverá sair pré-candidata em fevereiro

Fevereiro deve ser o mês em que a ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, anunciará que é pré-candidata do PT à Presidência da República. A declaração foi feita hoje pela própria ministra, durante a viagem de trem entre Berlim e Hamburgo, onde a delegação brasileira se encontra com investidores alemães. "Eu ainda não sou candidata. Vou ser ou não vou ser", disse. "Mas tudo indica que até vou ser pré-candidata em fevereiro."

Ainda sobre política interna, Dilma não quis polemizar sobre a crise política no Distrito Federal, que envolve o governador José Roberto Arruda, do DEM, e seus assessores. Questionada se as denúncias de corrupção mudam o cenário político-eleitoral, a ministra respondeu: "Acho que muda para o DEM".