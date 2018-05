Correção: Depoimento de Graça não reduz ímpeto

O depoimento no Senado da presidente da Petrobras, Graça Foster, não fez a oposição desistir de instalar uma CPI para investigar a estatal. "Ficou claro que foi um mau negócio", afirmou o provável candidato tucano ao Planalto, Aécio Neves (PSDB-MG), em referência à compra da refinaria de Pasadena que pode ter gerado prejuízos bilionários à empresa. Aécio disse que ainda há a necessidade de investigar a diretoria da empresa e defendeu que o Senado aguarde um parecer da ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal (STF), sobre as investigações.

Apesar de ter liderado desde o início os debates sobre a instalação da uma CPI para investigar a Petrobras, Aécio não compareceu ao depoimento da presidente da estatal. "Tomei certo cuidado para mostrar que não é um tema eleitoral. Estou me preservando para o grande debate com a chefe dela", explicou o senador. Ele disse que estava muito bem representado por senadores de seu partido.

Na contramão, o presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), elogiou o desempenho de Graça durante a audiência que durou mais de seis horas. "Ela convenceu a todos que está procedendo rigorosa investigação interna", disse.