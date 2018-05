Correção: Chalita não omitiu editora em declaração A nota "Chalita é acusado de omissão em declaração de bens", distribuída pela Agência Estado no dia 12 de setembro, estava errada. A empresa lá mencionada, que pertenceu ao candidato a vereador pelo PSDB, o ex-secretário de Educação Gabriel Chalita, teve seu ato constitutivo registrado na Junta Comercial de São Paulo, muito embora não haja, posteriormente, operado. Sem movimentação financeira ou patrimônio, nunca integrando o CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda, tampouco abriu ou movimentou contas bancárias, no País ou no exterior. O capital da sociedade, não integralizado ou alterado, com valor original de CR$ 10.000.000,00 (dez milhões de cruzeiros reais), moeda da época, convertido para real, significou quantia inferior a R$ 3.700,00, nunca os R$ 10 milhões mencionados. Quando dissolvida, justamente porque era e sempre foi irrisório o valor atribuído ao capital social, os quotistas declararam que nada teriam a receber ou dividir.