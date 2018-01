Correção: Blog da Dilma no Facebook não é institucional

A Secretaria de Imprensa da Presidência da República esclareceu que a fan page não tem vínculo com a Presidência da República. O órgão informou à reportagem que as páginas institucionais são: Blog do Planalto, Portal Brasil, Portal Planalto, Facebook do Palácio do Planalto, Twitter do blog do Planalto e da Secretaria de Imprensa. Além disso, esclareceu que a presidenta Dilma Rousseff mantém a conta pessoal no Twitter.

Em uma matéria posterior, enviada nesta terça-feira, 14, às 19h09, o Broadcast afirmou que o Planalto negava a autoria do Blog Dilma Rousseff no Facebook, porém, a secretaria de imprensa disse apenas que jamais teve responsabilidade sobre a fan page. A matéria diz ainda que a presidente Dilma mantém uma página na rede social administrada pelo partido. No entanto, o Planalto explicou que a informação também está errada, pois a presidenta mantém apenas sua conta pessoal do twitter. A fan page da Dilma no Facebook é de responsabilidade do PT.